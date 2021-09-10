Приштина, Сербия, 10 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Сепаратистское правительство в Приштине выделит для будущих матерей старше 18 лет финансовую поддержку в размере 170 евро в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти 10 сентября.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Курти также заявил о планах правительства начать выплачивать денежные пособия на детей. По его мнению, это уменьшит бедность на территории сепаратистского образования.

«Мы планируем поддержать женщин, потому что хотели бы, чтобы они имели равные права. Этот вид помощи направлен на защиту женщин в обществе. Также мы таким образом улучшаем их имущественное положение», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Денежные пособия будут перечисляться напрямую на счета рожениц, уточнил Курти.

Ранее краевое Агентство по статистике опубликовало данные, в соответствии с которыми за последнее десятилетие количество учеников-албанцев в школах Косово и Метохии уменьшилось почти на треть из-за интенсивной миграции албанского населения края.