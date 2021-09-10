Ташкент, , 18:02 — REGNUM Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не имеет серьёзных конкурентов среди кандидатов, планирующих участвовать в будущих выборах президента республики, заявил 10 сентября в интервью ВВС первый заместитель главы Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садик Сафаев.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это обусловлено высоким авторитетом действующего президента, поднявшимся на фоне реформ, проведенных им за последние пять лет.

«Проводимые за последние пять лет реформы высоко подняли авторитет Шавката Миромоновича», — подчеркнул Сафаев.

Напомним, Садик Сафаев является одним из опытнейших политиков Узбекистана. В разные годы он возглавлял МИД Узбекистана, посольство республики в США и ряде других стран, занимал пост советника президента Узбекистана и другие ответственные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью ВВС Сафаев заявил, что оппозиция является одним из ключевых факторов устойчивого развития общества в Узбекистане.

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