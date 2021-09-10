Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Оставшегося бензина, завезенного из России в рамках соглашения о беспошлинных поставках ГСМ, хватит на покрытие нужд Киргизии только до конца октября. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров республики сегодня, 10 сентября.

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В организации отмечают, что с начала года в Киргизию уже завезли 398 тысяч тонн российского бензина, который не облагается экспортной пошлиной.

А согласно условиям межправительственного договора, в 2021 год предусмотрены беспошлинные поставки из России 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиационного топлива и 50 тысяч тонн нефти.

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