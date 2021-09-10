Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии в первом полугодии 2021 года составил $321 млн (около 23,5 млрд рублей), что в два раза больше показателя аналогичного периода 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

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При этом поступления инвестиций из стран СНГ увеличились в 1,8 раза.

Это произошло благодаря росту их притока из Азербайджана — в 11 раза (в сферы здравоохранения и торговли), из России — в три раза (в газо‑ и энергоснабжение, торговлю и обрабатывающие производства) и из Казахстана — на 18,6% (в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства и торговлю).

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Объемы поступления инвестиций из стран дальнего зарубежья в сравнении с январем — июнем 2020 года увеличились в два раза.

В то же время отток прямых иностранных инвестиций в первой половине нынешнего года сократился на 9,2% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года и составил $548,2 млн (около 40,1 млрд рублей).

При этом отток превысил уровень притока на $227,2 млн (более 16,6 млрд рублей).

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