Бишкек, 10 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Киргизстанские власти просят турецкое правительство в два раза — до 180 дней увеличить срок безвизового пребывания в стране для киргизстанцев. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, если это произойдет, то кабинет министров Киргизии тоже готово продлить безвизовый режим для турецких граждан.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что обсудил с заместителем главы Турции возможность снижения на стоимости разрешений на работу в Турции для граждан Киргизии.

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