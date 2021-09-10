Москва, 10 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. «Спутник V» показал высокую эффективность против штамма коронавируса «Дельта», заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

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Он уточнил, что диапазон эффективности, который показала вакцина против указанного штамма, составляет 83−94%. Что касается западных вакцин, то у Moderna и Pfizer, по данным американских и израильских исследователей, эффективность «колеблется от 40% с небольшим до 52%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создатели второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заявили, что препарат эффективен против штамма «Дельта».