Джалал-Абад, Киргизия, 10 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Семь жителей Аксыйского района Джалал-Абадской области Киргизии госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, у одного из них диагноз уже подтвердился. Об этом сообщили в республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций.

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Также специалисты установили личности еще 35 человек, контактировавших с заразившимися аксыйцами. В целях профилактики они получают антибиотики.

По предварительным данным, источником заражения стало мясо коровы, которое употребляли в пищу более 50 человек, в том числе дети.

Сотрудники центра провели санобработку и забетонировали место, где было забито больное животное.