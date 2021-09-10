Афины , 10 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Правительство Греции ограничит цены на диагностические тесты, проводимые частными лабораториями и клиниками для выявления коронавируса, передает AMNA 10 сентября.

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Мера будет действовать с понедельника, 13 сентября. Постановление, подписанное министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом, устанавливает максимальную цену продажи соответствующих товаров и услуг для ПЦР-тестов (40 евро), забора пробы (20 евро), экспресс-теста на антиген, включая сбор образцов (10 евро).

Вышеуказанные меры в первых двух случаях не применяются в случае, когда проба берется за пределами помещений частной диагностической лаборатории или частной клиники, при таком варианте цена определяется свободно.

Предприятия, предлагающие вышеуказанные услуги, должны размещать свой прайс-лист таким образом, чтобы он был четко виден общественности, в том числе на своих веб-сайтах, где они также четко должны указать названные максимальные цены.

Если предприятия не соблюдают эти требования, им грозит административный штраф в размере 5000 евро за завышение цен и 1000 евро за то, что они не разместили свои прайс-листы.