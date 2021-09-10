Варшава, 10 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев заражения коронавирусом в Польше на текущей неделе увеличилось на 30%. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 10 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время брифинга.

Коронавирус

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«За прошедшие сутки выявлено 528 случаев заражения коронавирусом. На протяжении всей текущей недели этот показатели не опускался ниже 300−400 случаев. Это на 30% выше, чем было на прошлой неделе», — отметил чиновник.

По его словам, такая картина вызвана ростом активности жителей Польши после сезона отпусков — люди возвращаются в офисы и школы, ездят на общественном транспорте.

Андрусевич добавил, что республика находится «на пороге очередной волны пандемии».