Джакарта, 10 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что активные случаи COVID-19 на островах Ява и Бали в настоящее время составляют 40% от общего числа активных случаев COVID-19 в Индонезии, сообщает Kompas.

Demis.nl Индонезия на карте мира

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После Явы и Бали следует Суматра с 30,07% активных случаев COVID-19, затем Калимантан с 10,94% активных случаев, Малуку и Папуа — с 8,6%.

По словам Вику Адисасмито, коронавирус распространяется в основном на островах Ява и Бали.

В Индонезии зарегистрировано 118 534 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли более 40 млн жителей.