Москва, 10 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. С введением и распространением в России удаленной занятости, особенно в ситуации коронавирусных ограничений, стало сложно объективно посчитать количество отработанных человеко-часов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.А. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала утверждение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что существующие методики расчета производительности труда отстают от глобальных изменений экономики.

ИА REGNUM В труде

«Конечно, стоит учитывать факторы и условия, которые меняются, прежде всего в учёте численности работников и отработанного времени, — сказала Иванова-Швец. — У нас считают количество отработанных человеко-часов всех категорий работников. Для расчета используют табели учёта рабочего времени. Зачастую общее количество фактически отработанных часов не соответствует тем часам, которые вносят в табели. Учёт рабочего времени индивидуальных предпринимателей, помогающих членов семьи ведётся путем выборочных наблюдений, что, может быть, также стоит пересмотреть. А сейчас с введением и распространением удаленной занятости, особенно в ситуации коронавирусных ограничений, сложно объективно посчитать количество отработанных человеко-часов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Собянина, экономика стала другая, и ее «другими мерами надо мерить, мерить ее надо по-другому».