Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик считает, что лучше бы президент Сербии Александр Вучич не встречался в Белграде с непризнанным ООН «верховным представителем в БиГ» Кристианом Шмидтом, так как «это вызовет спекуляции». Об этом Додик заявил журналистам 9 сентября в Баня-Луке.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

«Я все еще не знаю, в каком качестве Вучич принял Шмидта. Я только хотел бы подчеркнуть, что Шмидта могут принимать где угодно и в любом качестве, но когда он вернется в БиГ, он не станет верховным представителем, и это все еще так. Вести переговоры — это хорошо, но мы в БиГ не можем вести переговоры с ним, так как это открывает совсем новую историю», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

При этом Додик добавил, что он не сомневается в том, что за идеей встречи Вучича и Шмидта стоят только лучшие побуждения.

«Вучич очень принципиален, и наверное он скажет, что мы выступаем за Дейтонское соглашение и территориальную целостность БиГ. Мы за то, чтобы народы между собой договаривались без вмешательства извне. Несмотря на то, что меня там не было, я уверен, что все так и было», — сказал Додик. Он добавил, что фактом и итогами встречи может злоупотребить именно Кристиан Шмидт для того, чтобы продвигать свою повестку.

Напомним, что ранее Александр Вучич встретился в Белграде в Кристианом Шмидтом и попросил его использовать взвешенный подход к событиям в БиГ.