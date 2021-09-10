Пермский край, 19 июня, 2002, 12:02 — ИА Регнум. Власти Перми подвели итоги работы по ремонту подъездов в жилых домах города. По информации пресс-службы мэрии, ремонт подъездов идет в соответствии с годовым планом. По итогам пяти месяцев в Перми было отремонтировано 827 подъездов, при плане на год 1895 (44%). В целом, по данным администрации города, ремонт одного подъезда обходится от 5 до 13 тысяч рублей. Он включает не только побелку и покраску внутренних помещений подъезда, но также обновление фасада подъезда: дверей, номерных табличек на фасаде.