Москва, 10 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Для того, чтобы экономика РФ смогла перестроиться и снизить зависимость от углеводородов, надо стимулировать предприятия к переходу на более технологичные и менее ресурсоемкие технологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил директор Центра экономической географии и регионалистики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что у экономики России есть в запасе 10 лет, чтобы перестроиться и снизить зависимость от экспорта углеводородов.

Солнечная энергетика

«Ускоряющиеся климатические изменения побуждают политиков развитых стран внедрять более жесткое экологическое регулирование, — сказал Земцов. — Во многих странах наблюдается энергетический переход от использования нефти, газа и угля к альтернативным источникам энергии. В Китае — крупнейшем потребителе углеводородов — разработана стратегия перехода к зеленой экономике. Более того, КНР стремится достичь углеродной нейтральности до 2060 года (как и отдельные развитые страны)».

По словам эксперта, для того, чтобы перестроиться, экономика РФ должна одновременно создавать условия для развития новых секторов экономики и предпринимательства и стимулировать существующие предприятия на переход к новым более технологичным и менее ресурсоемким технологиям.

«В первом случае требуются реформы налогового, бюджетного законодательства, судебной системы, направленные на формирование благоприятной деловой среды, — сказал Земцов. — Потребуется обучать предпринимательству. Во втором случае необходимо ужесточение экологического законодательства, усиление контроля, в том числе гражданского, над экологической ситуацией. Потребуются инвестиции частного и государственного сектора на научные исследования, обновление фондов по повышению энергоэффективности предприятий, ЖКХ, снижению потребления ресурсов, выбросов. Необходима стратегия достижения углеродной нейтральности, предусматривающая все эти факторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, в РФ может «появиться новый пласт, новый сектор экономики».