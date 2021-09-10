Москва, 10 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Чисто рыночная экономика — это просто утопия, которая существует в теории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что рыночная экономика в чистом виде несостоятельна как модель.

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«Чисто рыночная экономика — это просто утопия, которая существует в теории. Экономисты долгое время спорят по поводу того, почему одни страны отличаются от других по степени либерализации экономики. Определенный консенсус, который сложился к настоящему времени, состоит в том, что основными причинами являются предшествующее развитие, культура и институты (все эти факторы взаимосвязаны). Если страна никогда не была либеральной хоть сколько-нибудь длительное время, то сложно ожидать, что она встанет на путь либерализма надолго. Кроме того, даже в относительно либеральных странах либеральные идеи в последние полтора десятилетия резко потеряли поддержку», — сказал Ермолаев.

Как пояснил экономист, это последствия мирового экономического кризиса 2008−2009 годов, главной причиной которого, возможно, стала глобализация мировой экономики (то есть воплощение либеральной идеи).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свои сомнения в эффективности рыночной экономики Силуанов высказал на пленарной сессии Московского финансового форума.