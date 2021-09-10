Москва, 10 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Данные, передаваемые гражданином в любые организации, в том числе коммерческие являются его персональными данными и следует отметить, что при желании, гражданин в любой момент может подать заявление и отозвать свое согласие на обработку персональных данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании «Топ Лигэл Консалтинг» Николай Когошвили.

geralt Персональные данные

«Это можно сделать на основании Федерального закона №152 «О персональных данных». Основополагающими являются положения, закрепленные в статье 24 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

В современном, активно развивающемся цифровом мире, создание цифровой платформы платформу для отзыва согласий граждан на обработку персональных данных позволит систематизировать перечень организаций, которым гражданин доверил полномочия на обработку данных.

А как показывает практика, зачастую эти данные используются компания для «навязывания» своих товаров и услуг, чем заставляют людей испытывать определенного рода неудобства.

Ведение данной платформы создаст простую, а самое главное, удобную возможность для граждан в рамках реализации их конституционных прав.

Данная платформа поможет гражданам сэкономить существенное количество времени, которое бы они потратили на процедуру отзыва согласия на обработку персональных данных», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России намерен обсудить с кредитными организациями создание платформы, с помощью которой граждане могли бы отзывать свои согласия на обработку персональных данных.

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