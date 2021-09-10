Москва, 10 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В России в два раза увеличен размер премии за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Согласно документу, опубликованном 10 сентября на портале официальных правовых актов, теперь те, кто будет удостоен этой награды, получат не 2,5 млн, а 5 млн рублей.

Напомним, премия была учреждена в 2016 году и присуждается «за плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России».

В 2020 году её лауреатами стали главный редактор «Объединённого гуманитарного издательства» Максим Амелин, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и директор «Объединенного гуманитарного издательства» Дмитрий Ицкович.