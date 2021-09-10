Москва, 10 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Инициатива внесения в Госдуму РФ законопроекта об ужесточении наказания для педофилов является нужным и своевременным шагом. Об этом ИА REGNUM заявил генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Девочка, спасенная от педофила

«В последнее время произошло несколько резонансных случаев, в которых от педофилов погибли дети. Нужно максимально оградить детей от опасности. Поэтому меры ужесточения наказаний нужны и своевременны. И закон направлен на надёжную изоляцию преступников. Но главное — профилактика подобных преступлений. А уж тем более рецидивов. За последние 10 лет очень много сделано в этом направлении. Было создано несколько организаций, включилась в работу интернет-сообщества, добровольцы, которые помогали вычислять потенциальных преступников. Проблема в значительной степени была решена. Но нельзя успокаиваться, расслабляться», — сказал Рыбальченко.

По его словам, общество должно по-иному взглянуть на эту проблему и сделать всё, чтобы предотвратить подобные случаи — как в плане ужесточения наказаний, так и в плане ограничения места пребывания таких людей и их возможных контактов с несовершеннолетними: «Нужны детские сим-карты, по которым можно идентифицировать ребёнка и его контакт с потенциальным преступником. В период цифровизации механизмов может быть много. Также должны быть приняты меры ужесточения в отношении производства и распространения детской порнографии, вовлечения в неё несовершеннолетних. Главное — общество не должно оставаться равнодушным к этим проблемам».