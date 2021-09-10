Джакарта, 10 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 40 867 993 жителя, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 71 175 259 жителей Индонезии.

Вакцину в Индонезии получили медики, государственные служащие, пожилые люди и подростки в возрасте 12−17 лет.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 жителей.

Полную вакцинацию в стране прошли 1,5 млн медиков, 13,9 млн госслужащих, а также 2 005 738 учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что у прибывающих из Саудовской Аравии и Малайзии граждан обнаружили COVID-19.