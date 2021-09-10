Сеул, , 15:26 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док посетит Японию с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

Согласно опубликованным данным, 13 сентября южнокорейский дипломат проведёт встречу с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, а 14 сентября примет участие в трёхсторонней встречи специальных представителей США, Японии и Южной Кореи по КНДР, а также двусторонней встрече со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом.

Известно, что встреча представителей трёх стран состоится впервые за три месяца.

Предполагается, что представители трёх стран обсудят ряд вопросов, включая перезапуск ядерного реактора в Йонбёне и военный парад в честь 73-й годовщины образования КНДР.

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