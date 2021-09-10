Москва, 10 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В России практически полностью восстановилась занятость на допандемическом уровне. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Полностью восстановилась занятость. По данным за июль, безработица находится вблизи исторических минимумов. Это означает, что дальнейшее развитие экономики, рост выпуска прежде всего будут определяться темпом роста производительности труда», — заявила Набиуллина.

«По оценкам Банка России, с учётом реализации структурных мер правительства, темп такого сбалансированного (или потенциального) роста ВВП составит от 2% до 3% в год», — указала она.