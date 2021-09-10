Вена, 10 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек приветствовала завершение строительства «Северного потока — 2», заявив, что газопровод еще больше повысит надежность энергоснабжения стран Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море еще больше повысит надежность снабжения Европы. Ясно одно: «Северный поток — 2» укрепляет независимость Европы, потому что энергоснабжение должно быть внутренним делом европейцев», — сказала она в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.

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