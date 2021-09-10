Москва, 10 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Отозвать согласие на обработку персональных данных есть возможность и сегодня, согласно российскому законодательству. Фактически речь здесь идет об автоматизации и создании ЦБ РФ соответствующей платформы, которая помогает их автоматизировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

TheDigitalWay Персональные данные

«В данном случае цифровизация — это общий тренд, но в любой автоматизации и цифровизации есть обратная сторона. В частности, высокие затраты на создание.

Также есть период отработки пилотных процессов. Пока система новая, может возникать большое количество ошибок, но потом все выравнивается и начинает приносить свои плоды.

Но концептуально это не решит проблему утечки персональных данных. Сейчас она (утечка) больше идет из государственных баз, баз банков, и предложение ЦБ не является панацей от того, чтобы предотвратить мошеннические действия, прозвоны и введение граждан в заблуждение.

Только комплексная работа по информационной профилактике и борьбе с утечками персональных данных в госсекторе, банковском секторе, работа с самими гражданами — может снизить те негативные моменты, которые наблюдаются в последнее время, причем в увеличенных размерах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ хочет обсудить с кредитными организациями создание платформы, с помощью которой граждане могли бы отзывать свои согласия на обработку персональных данных.

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