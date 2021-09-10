Москва, , 14:49 — REGNUM Новые интеграционные соглашения России и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада. Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё, что сделано сегодня по поручению президентов, — это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», — сказал Лавров журналистам.

Он уточнил, что ненадежность «западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна».

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.