Москва, 10 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Новые интеграционные соглашения России и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада. Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Всё, что сделано сегодня по поручению президентов, — это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», — сказал Лавров журналистам.

Он уточнил, что ненадежность «западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна».

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.