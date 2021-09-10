Минск, 10 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 10 сентября в Минске заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии одобрен проект декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства об утверждении «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы» и 28 «союзных программ». Об этом говорится в опубликованном правительством РФ «Совместном заявлении председателя правительства Российской Федерации и премьер-министра Республики Беларусь о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

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Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко впервые опубликовали темы всех 28 «союзных программ». Отмечено, что этими документами предусмотрены «магистральные направления» союзного строительства.

В перечень тем 28 «союзных программ» включены: 1. Сближение макроэкономической политики; 2. Гармонизация денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования; 3. Гармонизация валютного регулирования и валютного контроля; 4. Гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере; 5. Гармонизация норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов; 6. Гармонизация требований в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма (ПОД/ФТ) для финансового сектора; 7. Интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20 022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами; 8. Гармонизация требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке; 9. Интеграция информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров; 10. Интеграция информационных систем по маркировке товаров; 11. Гармонизация налогового и таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере; 12. Интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля; 13. Интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов; 14. Унификация регулирования транспортного рынка; 15. Формирование объединенного рынка газа; 16. Формирование объединенных рынков нефти и нефтепродуктов; 17. Формирование объединенного рынка электрической энергии; 18. Развитие атомной энергетики; 19. Формирование единой аграрной политики; 20. Формирование единой промышленной политики; 21. Введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам; 22. Единые правила в области защиты прав потребителей; 23. Единые правила конкуренции; 24. Унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности; 25. Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации; 26. Унификация регулирования бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 27. Унификация законодательства в сфере туристской деятельности; 28. Проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.

«Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь», — сказано в документе.

Мишустин и Головченко договорились продолжить работу «в том числе в целях формирования Большого Евразийского партнерства и единого экономического пространства от Атлантикидо Тихого океана».