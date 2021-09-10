Лондон, 10 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе 10 сентября превысила $700 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

Цена на газ

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Так, по состоянию на 13:23 мск стоимость октябрьского контракта на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла $701,5 за 1 тыс. куб. м, или €57,35 за 1 МВт·ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт·ч).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в ходе торгов цена на газ в Европе в ходе почти достигла $690 за 1 тыс. кубометров. При этом в первой половине дня этот показатель превышал $675 за 1 тыс. кубометров.

Ранее по теме: Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой Еврокомиссии

Добавим, что президент России Владимир Путин объяснил нынешние рекордные цены на газ в Европе политикой, которую проводил предыдущий состав Еврокомиссии. Он добавил, что рыночная российского газа привязана к цене на нефть и потому её колебания хотя и регулируются рынком, но при этом «идут гораздо более мягко».