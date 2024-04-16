Кишинёв, 10 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Медицинских работников в Молдавии, которые не привились от COVID-19, могут лишить социальных выплат. Проект соответствующего постановления министра здравоохранения республики Аллы Немеренко был опубликован пресс-службой минздрава.

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«Медицинские работники, которые избегают или отказываются принимать вакцину, больше не будут попадать в категорию тех, кто имеет право на получение от государства пособия в связи, полагающиеся в связи с повышенным риском заболеть», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документом предусмотрено, что непривиые медики, в случае заражения коронавирусом лишаются положенной им выплаты в размере 16 тыс. леев (более $900). Кроме того, пособие в размере 100 тыс. леев (около $5,7 тыс.) членам семьи умершего от COVID-19 не будет выплачено, если в семье окажется непривиый медик.

Стоит отметить, в Молдавии также введены ограничения для непривитых учителей. Им необходимо за свой счёт каждые 14 дней сдавать тест на коронавирус.