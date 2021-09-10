Подгорица, 10 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения и минздрав Черногории представили 10 сентября пакет новых мер по пресечению распространения эпидемии коронавируса в стране.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Ограничения коснулись и ночных клубов, дискотек и торговых центров. Попасть туда можно только с ковид-сертификатом, который отвечает следующим условиям: подтверждение о вакцинации (после 2 дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней), отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, положительный ПЦР-тест старше 14 но не старше 180 дней или быстрый тест не старше 48 часов.

Находиться внутри предприятий общественного питания также можно только с ковид-справкой.

Власти отметили, что пока делают акцент на важности вакцинации и не вводят такие жесткие меры, как локдаун и комендантский час.