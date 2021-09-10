Афины , 10 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Для Греции 2021 год будет другим, чем предыдущий, и отличится многими инновациями. Об этом заявила министр образования страны Ники Керамеус на брифинге 10 сентября в преддверии начала учебного года 13 сентября.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

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Среди прочего, министр упомянула о семинарах по навыкам, запланированных для всех детских садов, начальных и средних школ страны, с новыми тематическими предметами, в частности английским языком. Кроме того, отметила она, по сравнению с предыдущим годом число образцовых и экспериментальных школ увеличится вдвое, включая шесть образцовых профессиональных лицеев и пилотное внедрение 123 новых предметных учебных программ в общеобразовательных учреждениях.

Керамеус сказала, что в систему общего образования пришли еще 11 700 постоянных сотрудников. Она подчеркнула, что онлайн-обучение, хотя и играло ценную роль в течение последних полутора лет, никогда не сможет заменить обучение посредством физического присутствия в классе — разумеется, с правильными мерами защиты, такими как вакцинация, частое тестирование, ношение маски.