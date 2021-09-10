Подгорица, 10 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения и минздрав Черногории представили 10 сентября пакет новых мер по пресечению распространения эпидемии коронавируса в стране.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

В частности, изменились условия въезда в страну. Все граждане Черногории и иностранцы могут попасть на территорию страны с одним из следующих документов: подтверждение о вакцинации (после 2 дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней), отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, положительный ПЦР-тест старше 14 но не старше 180 дней или быстрый тест не старше 48 часов.

Лица младше 18 лет въезжают в страну без каких-либо ограничений.