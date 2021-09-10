Берлин, 10 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Факт окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не стала комментировать представитель Минэкономики Германии Беате Барон 10 сентября на брифинге в Берлине.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Конечно мы видели эти сообщения (об окончании строительства «СП-2» — ред.), но вопросы строительства и завершения проекта нужно направлять оператору», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российская компания «Газпром» сообщила, что утром 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено.