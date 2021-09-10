Кабул, 10 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Афганские радикалы отказались от проведения церемонии инаугурации временного правительства, сформированного ими. Об этом член комиссии по культуре Инамулла Самангани сообщил 10 сентября на своей странице в Twitter.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад», — написал Самангани.

Он пояснил, что некоторые члены нового правительства уже приступили к работе, эту часть кабинета объявили власти «Исламского эмирата Афганистан». Такое решение было принято, чтобы «далее не запутывать людей».

Представитель новых властей заявил также, что информация о якобы запланированной на 11 сентября инаугурации правительства не соответствует действительности. Ранее такие сведения появились в ряде местных и зарубежным СМИ. Уточнялось, что представители России, Ирана, Китая, Катара, Турции и Пакистана приглашены на это мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили, что не спешат признавать легитимной новую афганскую власть — радикалов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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