Афины , 10 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Чрезвычайные ограничения для сдерживания распространения коронавируса приняты в греческих регионах Арголида и Эвритания, передает AMNA 10 сентября.

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Также властями страны решено продлить ограничительные меры в регионах Ахайя, Илия, Мессиния, Ираклион и остров Икария. Меры действуют с пятницы, 10 сентября, по пятницу, 16 сентября.

Согласно решению минздрава, в указанных регионах действует комендантский час с 01:00 до 06:00. Местные жители могут покидать свои дома только для того, чтобы идти на работу и в рабочее время или по состоянию здоровья. В барах и других местах не будет музыки.