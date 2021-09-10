Москва, 10 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Из Москвы в Санкт-Петербург вылетел спецборт МЧС РФ с телом министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, который ранее трагически погиб в Норильске. Об этом 10 сентября сообщил источник в авиационных службах.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что глава МЧС будет похоронен на петербургском Северном кладбище в закрытом режиме рядом со своими родителями. Кроме того, в 16:00 мск МЧС России проведет по всей стране акцию памяти Зиничева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях МЧС в Норильске, когда пытался спасти жизнь человека. Позднее президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание героя России за героизм, мужество и отвагу.