Джакарта, 10 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5376 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 10 сентября в Индонезии выявили 4 158 731 носителя коронавируса.

Побороть коронавирус в стране за сутки смогли 14 356 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3 901 766 граждан.

В период с 9 по 10 сентября от COVID-19 умерли 315 человек. Всего эпидемия унесла жизни 138 431 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 358 700 доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca доставили в Индонезию из Франции.

Подробнее в материале:Индонезия получила от Франции 358700 доз вакцины против коронавируса