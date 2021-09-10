Кишинёв, 10 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Кишинёв доставили новую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По данным министерства, в республику привезли 53 820 доз препарата. Это шестая партия из 700 830 доз, оплаченных Молдавией на деньги полученные в кредит от Банка развития Совета Европы. Всего в страну по этому соглашению доставили 334 620 доз вакцины.

Стоит отметить, что в Молдавии, по последним данным, полный курс вакцинации прошли около 720 тыс. человек. В минздраве отмечают, что в республике в последнее время у населения наблюдается слабый интерес к вакцинации.