Москва, 10 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Драйвером роста экономики России в первую очередь может стать повышение доходов населения. Об этом 10 сентября заявил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Рост экономики

По мнению эксперта, в России широко распространена бедность. Это является большой общенациональной проблемой. Причем низкие доходы населения негативно сказываются на развитии экономики страны.

«Наш успех начала двухтысячных годов был обусловлен не столько напрямую нефтяными доходами, это была первопричина. Для экономики самое важное, что доходы населения росли, и они толкали вперед самые конкурентные отрасли», — сказал Иноземцев.