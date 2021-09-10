Москва, 10 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В России за год отпускные цены на некоторые строительные материалы выросли более чем на 100%, заявил 10 сентября замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Мы мониторим порядка 17 основных видов строительных материалов, и там разброс идет на сегодняшний день от 10 и выше 100 процентов удорожания», — уточнил чиновник.

Замминистра также напомнил, ведомство принимает усилия для выравнивания ситуации, так принято постановление правительства РФ №1315, позволяющее увеличивать стоимость контрактов на государственных стройках до 30%.

Кроме того, в ведомстве подготовят и в течение осени внесут изменения в 44 ФЗ о госзакупках.

Напомним, что очередная попытка ФАС найти и покарать виновных в стремительном росте цен, понимания у населения не нашла. Многие прямо указывают на то, что власти лишь имитируют борьбу с ростом цен.

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