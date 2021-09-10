Афины , 10 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. За последние 15 дней в Греции наблюдается явная стабилизация пандемии и сокращение числа новых случаев заражения, однако число интубаций и смертей остается высоким. Об этом заявила специалист по детским инфекционным заболеваниям и член комитета по коронавирусу министерства здравоохранения страны Вана Папаевангелу на регулярном брифинге 9 сентября.

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Она отметила, что самопроверки помогают выявить 30% новых случаев заражения, и добавила, что средний возраст всех текущих носителей коронавируса составляет 35 лет, при этом неуклонно растет число новых случаев в возрасте старше 65 лет. Она добавила также, что в крупных городах число новых случаев заражения не увеличивается.

Папаевангелу отметила, что с открытием школ 13 сентября ожидается увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Однако положительным признаком является то, что один из четырех детей старших классов средней школы уже получил минимум одну дозу вакцины. Она напомнила, что студенты и преподаватели, которые не были вакцинированы, будут проходить мониторинг с помощью 2 тестов в неделю.