Москва, 10 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Экономическая политика в России формируется во многом в угоду сырьевым олигархическим структурам. Об этом 10 сентября заявил председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам предпринимателя, из России вывозится все больше сырья. Однако даже те города, в которых расположены крупные добывающие предприятия выглядят мрачно, а инфраструктура в них разрушается и ветшает.

«Развитие крупных сырьевых структур не влечет за собой развития несырьевой экономики. Мы получаем металл по более высоким ценам, чем этот металл продается на зарубежных рынках. Мы получаем очень дорогую энергию электрическую. В этом смысле я бы хотел более активной роли государства», — сказал Бабкин.