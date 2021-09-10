Москва, 10 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Оставшиеся формальности влияют на сроки запуска газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 10 сентября журналистам.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Представителя Кремля спросили о фактических сроках запуска газопровода и о возможном его влиянии на остановку на мировом газовом рынке. По словам Пескова, говорить об этом преждевременно, до фактического запуска предстоит решить формальности, хотя достройка стала очередным шагом «на пути решения всех проблем, многих, как минимум».

«Цены на газ сейчас галопирующие, поэтому газ нужен», — добавил Песков.

Вопрос о переговорах с регулятором ФРГ о ходе сертификации трубопровода он переадресовал компании «Газпром», при этом отметив, что обе стороны заинтересованы в скорейшей выдаче разрешения на поставки газа по новому маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме объявили о завершении строительства газопровода СП-2.

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