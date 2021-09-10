Москва, 10 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В России достаточно легко можно простимулировать резкий рост предпринимательской активности. Об этом 10 сентября сообщил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Для нас это сделать чрезвычайной легко. Это займет только 5% имеющихся ресурсов, чтобы получить взрывной рост инвестиций, при наличии предпосылок в виде правовой среды и правоприменения», — сказал Дворкович.

Более того, власти могут определить конкретные направления бизнеса, которые больше всего нуждаются в стимулах. В числе таковых экономист назвал проекты, связанные с медициной, образованием и цифровыми технологиями.