Москва, 10 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Вкладывать средства в стимулирование бизнеса в России не хочет ни государство, ни общество. Об этом 10 сентября заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов Экономика России

«Почему мы продолжаем вкладывать средства только в крупные государственные проекты и не хотим вкладывать в стимулирование предпринимательской активности самыми разными способами? Мой ответ: потому что такая структура интересов во власти и в экономике, поддерживаемая и большей частью общества», — сказал Дворкович.

В пользу того, что общество симпатизирует в большей степени поддержке крупных государственных проектов, нежели оказанию помощи частным предпринимателям, говорят социологические опросы, добавил экономист.