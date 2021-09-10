Москва, 10 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день не является самой пьющей или в максимальной степени поражённой алкоголем. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Нет алкоголю!

«Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно пораженной алкоголем, не соответствует действительности», — сказал Салагай.

По его словам, уровень потребления алкоголя в России в 2014—2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

Салагай также отметил, что с 2008 года по 2019 год потребление алкоголя в стране сократилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения, а с 2008 года по 2020 год уровень смертности от случайных отравлений алкогольной продукцией де-факто уменьшилась на 60%.