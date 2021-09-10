Ереван, 10 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6783 исследования на коронавирус, из которых 669 дали положительный результат. Об этом 10 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 247 666 носителей коронавируса. Из них 231 406 справились с инфекцией, в том числе 586 — за последние сутки. Умерли в республике 6149 пациентов с COVID-19, из которых 12 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5670 тестов на коронавирус 587 были с положительным результатом. 529 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 16 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении продолжает действовать режим карантина. Он продлён до 20 декабря текущего года.