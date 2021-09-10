Москва, 10 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В 2008 году власти не дали произойти резкому обвалу курса рубля. Об этом 10 сентября заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Юдинцев REGNUM Рубль курс

«Резервы резко сократились в 2008—2009 годах, примерно на 35%. Причиной этого была неготовность отпустить курс, потому что рухнула бы банковская система, которая была на тот момент недостаточно стабильной для принятия на себя таких рисков», — сказал экономист.

Уже в 2014—2015 годах ситуация стала другой. На тот момент банковская система была уже готова к подобным рискам, что и привело к решению отпустить курс рубля. Как следствия его курс существенно снизился по отношению к основным резервным валютам.