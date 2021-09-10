Страсбург, Франция, 10 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 сентября отклонил ходатайство о временном прекращении обязательной вакцинации против COVID-19 для медицинского персонала в Греции. Об этом передает AMNA.

Pixabay.com В суде

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В заявлении суда отмечается, что две петиции против Греции были получены от 30 медицинских работников частных и государственных медицинских учреждений, которые протестовали против обязательной вакцинации как условия продолжения своей профессии.

Европейский суд по правам человека отказал на том основании, что временные меры вводятся только в исключительных обстоятельствах, когда лица, запрашивающие их, сталкиваются с реальной опасностью причинения непоправимого вреда.