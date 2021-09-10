Салоники, Греция, 10 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Стратегия правительства Греции в отношении экономических проблем страны «безответственна, если не преступна», заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, выступая 9 сентября в городе Салоники на встрече с представителями региональных деловых и промышленных ассоциаций.

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Обсуждая национальную экономику и потенциальные меры ее поддержки, Ципрас сказал, что «стратегия правительства просто следовать согласованным практикам, особенно в энергетическом секторе, не вмешиваться и заявлять при этом, что рынок может сам себя регулировать, является безответственной, если не преступной».

Он напомнил, что затраты на энергоносители взлетели во всем мире, однако в Греции они самые дорогие в Европе. И эту проблему лучше всего можно понять с точки зрения потребителей, «видя снижение покупательной способности и стагнацию заработной платы». С точки же зрения предпринимателя или производителя, повышение цен приведет к снижению спроса, добавил он.

«Мы входим в порочный круг, поэтому я думаю, что пришло время посмотреть, как мы будем вмешиваться [в ситуацию], чтобы справиться с возникшими проблемами, прежде чем они станут непреодолимыми», — сказал он.

Ципрас также предложил ряд мер против того, что он назвал «взрывоопасным стечением обстоятельств».

— Приостановление действия акциза на природный газ,

— Замораживание акцизов на сельскохозяйственное дизельное топливо,

— Приостановление действия акциза на мазут для домашних хозяйств,

— Значительное снижение акцизов на транспортное дизельное топливо и бензин,

— Расширение льгот на отопление для более высоких уровней дохода, особенно в северной Греции из-за более холодной и продолжительной зимы.

«Я нахожу непостижимым, что, принимая во внимание состояние экономики, правительство делает заявления, отмечающие высокие темпы экономического роста», — заметил Ципрас.