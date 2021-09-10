Гатчина, Ленинградская область, 10 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Ленинградской области распространило видеозапись доставления в следственный отдел по городу Гатчине жителя Петербурга, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю школьницу из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района. Также зафиксирован фрагмент допроса подозреваемого, в ходе которого он отвечает на вопрос следователя о том, зачем он присылал девочке фото сексуального содержания. Девочка была освобождена сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 10 сентября.

Paul Kehrer Допрос

По версии следствия, 33-летний мужчина долгое время вёл с ней переписку непристойного содержания, пересылая изображения сексуального характера. 9 сентября он сумел заманить школьницу в свою квартиру в Красносельском районе Петербурга и начал к ней приставать и угрожать ей. По имеющейся информации, физическому сексуальному насилию девочка подвергнута не была. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Добавим, что городской прокуратурой Гатчины также проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов профилактики Гатчинского района, а также иных органов контроля.

Ход и результаты расследования уголовного дела в отношении мужчины взят Гатчинской городской прокуратурой на контроль.